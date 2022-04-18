Мончи: исход встречи с «Реалом» — это отражение всего сезона для «Севильи»

Спортивный директор «Севильи» Мончи высказался о результате домашней встречи 32-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:3), в которой хозяева вели по ходу матча в два мяча, однако не сохранили даже ничью.

«Этот матч – это отражение всего сезона для «Севильи». Сейчас я не готов говорить об игре, дайте оценку произошедшему сами. Я не в праве комментировать судейские решения, я не судья. Я злюсь, потому что мы проиграли игру, которую полностью контролировали», — приводит слова Мончи Marca.

Ламела поразил ворота «Реала».

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После 32 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 75 очков. «Севилья» (60) – на третьей строчке. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».

