Мончи: исход встречи с «Реалом» — это отражение всего сезона для «Севильи»

Спортивный директор «Севильи» Мончи высказался о результате домашней встречи 32-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:3), в которой хозяева вели по ходу матча в два мяча, однако не сохранили даже ничью.
«Этот матч – это отражение всего сезона для «Севильи». Сейчас я не готов говорить об игре, дайте оценку произошедшему сами. Я не в праве комментировать судейские решения, я не судья. Я злюсь, потому что мы проиграли игру, которую полностью контролировали», — приводит слова Мончи Marca.
Ламела поразил ворота «Реала».
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
После 32 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 75 очков. «Севилья» (60) – на третьей строчке. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».
- 18 апреля 2022
-
03:24
-
03:07
-
02:38
-
01:56
-
01:38
-
01:32
-
01:25
-
01:22
-
01:15
-
00:43
-
00:34
-
00:34
-
00:24
-
00:07
-
00:00
-
00:00
- 17 апреля 2022
-
23:47
-
23:47
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:32
-
23:28
-
23:25
-
23:21
-
23:18
-
23:12
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:24
-
22:24