«Урал» хочет назначить Гончаренко главным тренером, если команда останется в РПЛ
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Бывший наставник «Краснодара» и московского ЦСКА Виктор Гончаренко — один из основных кандидатов на пост главного тренера екатеринбургского «Урала» на следующий сезон. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Екатеринбургский клуб хочет назначить Гончаренко, если команда по итогам нынешнего сезона останется в РПЛ», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, последним место работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить в отставку тренера и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
Позже Виктор Гончаренко заявил, что об увольнении из «Краснодара» узнал благодаря новости на официальном сайте клуба.
Новость по темеГончаренко: об увольнении из «Краснодара» узнал на сайте клуба
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