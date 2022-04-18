«Урал» хочет назначить Гончаренко главным тренером, если команда останется в РПЛ

Бывший наставник «Краснодара» и московского ЦСКА Виктор Гончаренко — один из основных кандидатов на пост главного тренера екатеринбургского «Урала» на следующий сезон. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Екатеринбургский клуб хочет назначить Гончаренко, если команда по итогам нынешнего сезона останется в РПЛ», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, последним место работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить в отставку тренера и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

Позже Виктор Гончаренко заявил, что об увольнении из «Краснодара» узнал благодаря новости на официальном сайте клуба.