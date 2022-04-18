«Динамо» — это величие отечественного спорта!» Лев Лещенко поздравил клуб с 99-летием

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поздравил московскую команду с 99-летием.

«Сегодня все поздравляют футбольный «Спартак», но стоит заметить, что и «Динамо» сегодня исполняется 99 лет. «Динамо» — это большой клуб с яркими страницами, яркими традициями, основанными на вере в команду, общество, которое объединяет очень многих людей в нашей стране. Это одно из главных спортивных обществ в России, которое насчитывает миллионы людей. Как динамовец с 60-летним стажем я поздравляю «Динамо» от всей души. Горжусь и низко кланяюсь тем, кто прославлял и прославляет это общество до сих пор. «Динамо» — это не только спортивная команда, это дух, сила и настроение. «Динамо» — это величие нашего отечественного спорта!



Не люблю прогнозировать, но шансы на чемпионство у футбольного «Динамо» по-прежнему сохраняются. Надеюсь, что и в своё 100-летие клуб будет бороться за первую строчку. Желаю только удачи, побед и успехов!» — рассказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.