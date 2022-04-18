Виктор Гусев поздравил «Динамо» с 99-летием

Спортивный журналист Виктор Гусев поздравил московское «Динамо» с 99-летием.
«Хочется пожелать «Динамо» достойно завершить этот сезон, выиграть медали какого-то достоинства. В следующий год столетия желаю претендовать «Динамо» на чемпионство ещё более серьёзно. Мне очень приятно об этом думать, потому что в 1963 году, когда «Динамо» было полноценным чемпионом, я посетил все матчи «Динамо» в Москве. После этого было чемпионство в 1976-м, но чемпионат был разбит на две части. Вы понимаете, какой болельщик! Как старый болельщик «Динамо» хочу пожелать клубу того, о чём я сейчас сказал — чемпионства», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Динамо» в 25 матчах набрало 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 18 апреля 2022
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:42
-
17:38
-
17:31
-
17:28
-
17:24
-
17:18
-
17:16
-
17:12
-
16:58
-
16:56
-
16:46
-
16:43
-
16:26
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:58
-
15:38
-
15:30
-
15:23
-
15:12
-
14:55
-
14:51
-
14:30
-
14:25
-
14:10
-
14:04
-
13:58
-
13:54
-
13:42
-
13:27
-
13:16