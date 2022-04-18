Виктор Гусев поздравил «Динамо» с 99-летием

Спортивный журналист Виктор Гусев поздравил московское «Динамо» с 99-летием.

«Хочется пожелать «Динамо» достойно завершить этот сезон, выиграть медали какого-то достоинства. В следующий год столетия желаю претендовать «Динамо» на чемпионство ещё более серьёзно. Мне очень приятно об этом думать, потому что в 1963 году, когда «Динамо» было полноценным чемпионом, я посетил все матчи «Динамо» в Москве. После этого было чемпионство в 1976-м, но чемпионат был разбит на две части. Вы понимаете, какой болельщик! Как старый болельщик «Динамо» хочу пожелать клубу того, о чём я сейчас сказал — чемпионства», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Динамо» в 25 матчах набрало 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.