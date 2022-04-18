«Арсенал» начал проект по оценке всесторонней культуры клуба

Лондонский «Арсенал» начал проект «Путь «Арсенала». Целью проекта станет оценка культуры клуба и формирование «культурного направления». Об этом сообщает The Athletic.

В рамках этого проекта будут опрошены сотрудники клуба на всех уровнях. Участие в процессе будет принимать консалтинговая компания People-Made. Летом компания должна будет предоставить отчёт с выводами и разработкой «культурного направления» на ближайшие годы.

Сообщается, что самое непосредственное участие в проекте, помимо руководителей клуба, будут принимать главный тренер Микель Артета, а также глава академии «Арсенала» Пер Мертезакер.

В английской Премьер-лиге сезона-2021/2022 «Арсенал» после 31 игры располагается на 6-м месте в турнирной таблице.