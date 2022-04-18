«Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Эрика тен Хага в ближайшие несколько дней

«Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера в ближайшие несколько дней, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере»

По информации источника, клубы сейчас обговаривают сумму неустойки за переход тен Хага из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед». Сумма отступных может составить около € 2 млн.

Напомним, тен Хаг может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что нидерландец может быть официально представлен в «МЮ» уже на этой неделе. Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

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«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка после 32 туров.