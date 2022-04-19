Жоау Феликс не сыграет за «Атлетико» до конца сезона из-за травмы бедра

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Об этом сообщает официальный сайт «Атлетико Мадрид».



22-летний португалец получил травму мышцы бицепса левого бедра. Сообщается, что повреждение такого же характера носит травма другого игрока «Атлетико» Тома Лемара. И Феликс, и Лемар были заменены после первого тайма в матче 32-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:1).



Жоау Феликс в текущем сезоне провёл за «Атлетико» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. Португалец подтвердил в своих соцсетях, что больше не выйдет на поле в этом сезоне.



«Атлетико Мадрид» является действующим чемпионом Испании. В текущем сезоне подопечные Диего Симеоне располагаются на 4-й строчке испанской Примеры, набрав 60 очков.

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