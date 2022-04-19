Пике выступил с заявлением по поводу информации о сговоре с главой федерации по Суперкубку

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на информацию о том, что его компания Kosmos согласовала с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) выплату € 24 млн за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.
«В мире, в котором мы работаем, 10% — это рыночные и относительно низкие показатели. Этот показатель может двигаться до 15% или 20%. Это была цифра, согласно которой все агентства взимают плату. У нас очень хорошие связи на Ближнем Востоке, не только в Саудовской Аравии. Люди сказали нам, что хотят провести официальные футбольные соревнования, и мы решили поговорить с Рубиалесом, чтобы узнать, могут ли они быть заинтересованы в переносе Суперкубка туда. Также мы предложили изменить формат официального и важного соревнования. Можно было бы сделать интереснее. Идея понравилась президенту, в перспективе я считаю её удачной. Теперь люди очень увлечены Суперкубком.
Считаю незаконным брать аудиозаписи и использовать их в своих интересах. В 2019 году уже была эта информация, и мы говорили о комиссии. Это ни для кого не было новостью, а теперь стало», — приводил заявление Пике Marca.
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