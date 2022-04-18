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В Испании опубликовали доказательства сговора Пике и главы федерации по Суперкубку

В Испании опубликовали доказательства сговора Пике и главы федерации по Суперкубку
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) согласовала с компанией Kosmos, которая принадлежит защитнику «Барселоны» Жерару Пике, выплату € 24 млн за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Аудиозаписи переговоров Жерара Пике и Луиса Рубиалеса опубликовали в El Confidencial.

Выяснилось, что RFEF подписала контракт, который гарантировал им € 40 млн за каждый турнир Суперкубка, который будет проведён в Саудовской Аравии. Компания Пике будет получать по € 4 млн за каждый турнир в течение шестилетнего периода, и их доход достигнет в общей сложности € 24 млн.

На одной из этих записей Жерар Пике ответил на предположение Рубиалеса о том, что мадридский «Реал» не будет играть за пределами Испании менее чем за € 8 млн.

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