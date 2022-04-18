В Испании опубликовали доказательства сговора Пике и главы федерации по Суперкубку
Поделиться
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) согласовала с компанией Kosmos, которая принадлежит защитнику «Барселоны» Жерару Пике, выплату € 24 млн за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Аудиозаписи переговоров Жерара Пике и Луиса Рубиалеса опубликовали в El Confidencial.
Выяснилось, что RFEF подписала контракт, который гарантировал им € 40 млн за каждый турнир Суперкубка, который будет проведён в Саудовской Аравии. Компания Пике будет получать по € 4 млн за каждый турнир в течение шестилетнего периода, и их доход достигнет в общей сложности € 24 млн.
На одной из этих записей Жерар Пике ответил на предположение Рубиалеса о том, что мадридский «Реал» не будет играть за пределами Испании менее чем за € 8 млн.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
22:34
-
22:25
-
22:20
-
22:02
-
22:00
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:32
-
21:31
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:05
-
20:55
-
20:47
-
20:47
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:28
-
20:28
-
20:21
-
20:18
-
20:02
-
20:02
-
19:52
-
19:46
-
19:43
-
19:34
-
19:33
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:03
Партнерский контент