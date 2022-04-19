Анчелотти: будущее «Реала» находится на высоком уровне из-за Переса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, отвечая на вопрос о возможном приобретении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, высказался о будущем испанской команды.
«Будущее этого клуба, благодаря Флорентино Пересу, находится на высшем уровне. И оно будет таковым в ближайшие годы, независимо от игроков, которые могут прийти», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Флорентино Перес является действующим президентом мадридского клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» — главный претендент на 23-летнего Мбаппе, чей контракт с парижанами истекает в конце сезона.
«Севилья» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 32-й тур:
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