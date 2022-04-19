«Мы резали барана прямо на футбольном поле». Баженов – о карьере в Казахстане
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился воспоминаниями о периоде игры в чемпионате Казахстана. Напомним, футболист выступал за «Окжетпес».
Чем запомнился Казахстан? Колоритная страна. Особенно понравился юг страны, а Алма-Ата — вообще моя любовь. мы часто летали туда на выходных. Очень уютный, хлебосольный город с фантастической кухней. В Кокшетау мне тоже понравилось: столкнулся там с интересными обычаями. Перед сезоном мы резали барана прямо на футбольном поле, на котором играли, примерно в районе штрафной. Это делалось, чтобы у нас был хороший сезон. Тогда вроде Курбан-байрам был. Потом ели его в каком-то ресторане. Бешбармак очень вкусный был», — приводит слова Баженова Sport24.
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