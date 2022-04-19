«Барселона» проиграла два домашних матча подряд во всех турнирах впервые с 2003 года

«Барселона» в матче 32-го тура испанской Примеры уступила «Кадису» (0:1). Это поражение стало для подопечных Хави вторым домашним во всех турнирах подряд. Ранее «сине-гранатовые» в 1/4 финала Лиги Европы уступили дома немецкому «Айнтрахту». Такая серия случилась с «Барселоной» впервые с апреля 2003 года. Об этом сообщает Opta.
Ранее «Барселона» проигрывала два домашних матча подряд во всех турнирах в ходе сезона-2002/2003. Тогда, в апреле 2003 года, каталонцы проиграли в испанской Примере «Депортиво» (2:4), а затем в Лиге чемпионов УЕФА туринскому «Ювентусу» (1:2).
«Барселона» в сезоне-2021/2022 набрала 60 очков после 32 туров Ла Лиги и располагается на 2-м месте в турнирной таблице.
Видеообзор матча 32-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Кадис» (0:1)
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