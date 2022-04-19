Кубок России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 1/4 финала
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Сегодня, 19 апреля, матчем «Балтика» — «Динамо» стартует 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Всего в четвертьфинальную программу входят следующие четыре матча:
19 апреля (вторник)
- 20:00 мск. «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).
20 апреля (среда)
- 14:30 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань).
- 17:00 мск. «Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
- 19:30 мск. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва).
Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1. Примечательно, что до стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша Кубка России дошли сразу три команды из ФНЛ — «Алания», «Балтика» и «Енисей».
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