Кубок России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 1/4 финала

Сегодня, 19 апреля, матчем «Балтика» — «Динамо» стартует 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Всего в четвертьфинальную программу входят следующие четыре матча:

19 апреля (вторник)

20:00 мск. «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).

20 апреля (среда)

14:30 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань).

17:00 мск. «Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

19:30 мск. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва).

Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1. Примечательно, что до стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша Кубка России дошли сразу три команды из ФНЛ — «Алания», «Балтика» и «Енисей».