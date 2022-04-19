Салихова ответила Медведеву, который не увидел причин поздравлять «Спартак» со столетием

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров московского клуба, отреагировала на заявление гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который не стал поздравлять красно-белых со столетием.
«В той галактике свой юмор и своё летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга. — прим. «Чемпионата») приурочат к сотворению мира», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, идею не праздновать 100-летний юбилей «Спартака» ранее поддержал ряд ветеранов команды, в том числе Евгений Ловчев и Анзор Кавазашвили. Также против празднования 100-летия клуба высказались известные телекомментаторы Дмитрий Губерниев и Василий Уткин, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
- 19 апреля 2022
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