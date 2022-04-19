«ПСЖ» установил приоритетом продление контракта с воспитанником «Барселоны»
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«ПСЖ» намерен подписать новое соглашение с нидерландским футболистом Ксави Симонсом. Действующее соглашение воспитанника «Барселоны» с французской командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена вернуть Симонса и готовит контракт 18-летнему футболисту, чьё соглашение с парижанами истекает в конце текущего сезона. Сообщалось, что у Симонса, помимо интереса «Барселоны», есть ряд предложений от других команд.
Симонс находился в структуре «Барселоны» с 2010 по 2019 год, перейдя в «ПСЖ» в статусе свободного агента. За первую команду парижан нидерландский футболист принял участие в девяти матчах, отдав результативную передачу.
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