В «Спартаке» сообщили, что решение об участии Промеса в дерби с ЦСКА ещё не принято
Поделиться
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что решение об участии нападающего Квинси Промеса в предстоящем дерби с ЦСКА ещё не принято.
«Медицинский и тренерский штаб внимательно следят за здоровьем Промеса и остальных игроков, кто находится под сомнением. Решение об их участии в игре против ЦСКА будет принято ближе к матчу», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в ближайшем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Комментарии
- 19 апреля 2022
-
15:23
-
15:20
-
15:11
-
15:06
-
15:01
-
14:53
-
14:49
-
14:34
-
14:26
-
14:22
-
14:21
-
14:12
-
14:06
-
14:04
-
14:01
-
13:53
-
13:48
-
13:41
-
13:33
-
13:30
-
13:24
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
13:12
-
13:08
-
12:31
-
12:24
-
12:18
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
11:43
-
11:42
-
11:32
Партнерский контент