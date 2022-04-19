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В «Спартаке» сообщили, что решение об участии Промеса в дерби с ЦСКА ещё не принято

В «Спартаке» сообщили, что решение об участии Промеса в дерби с ЦСКА ещё не принято
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что решение об участии нападающего Квинси Промеса в предстоящем дерби с ЦСКА ещё не принято.

«Медицинский и тренерский штаб внимательно следят за здоровьем Промеса и остальных игроков, кто находится под сомнением. Решение об их участии в игре против ЦСКА будет принято ближе к матчу», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в ближайшем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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