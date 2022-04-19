«Шахтёр» проиграл «Фенербахче» в товарищеском матче в Турции
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В товарищеском матче «Фенербахче» встречался с донецким «Шахтёром». Игра прошла на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция) и завершилась победой турецкого клуба со счётом 1:0.
На 26-й минуте встречи единственный гол забил эквадорский нападающий «Фенербахче» Эннер Валенсия. Результативную передачу отдал немецкий форвард Мергим Бериша.
На данный момент донецкий «Шахтёр» проводит тренировочный сбор в Турции. Напомним, в феврале главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби и его штаб покинули Киев. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
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