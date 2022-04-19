В «Динамо» сообщили, что Моро получил перелом центральных резцов верхней челюсти

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии полузащитника Николы Моро, получившего травму в матче 1/4 финала Кубка России с «Балтикой».

«После столкновения с игроком «Балтики» Никола Моро получил рваную рану верхней губы и перелом центральных резцов верхней челюсти. Сотрясение головного мозга — под вопросом. Рана зашита сразу после игры врачами команды», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Денис Макаров открыл счёт в игре на 35-й минуте, навесив с фланга. Полузащитник забежал по флангу и навесил — Константин Тюкавин не дотянулся, а мяч отскочил от газона и попал в дальний угол ворот. На 85-й минуте хозяева восстановили равенство на табло — отличился Ишхан Гелоян. Полузащитник после прострела принял мяч, развернулся и пробил точно в нижний угол ворот.