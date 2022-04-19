Сандро Шварц заявил, что «Балтика» забила абсолютно заслуженный гол

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в матче с «Балтикой» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Я бы не сказал, что таймы сильно отличались. Во второй половине мы допустили достаточно много простых ошибок, нам не хватало точности в передачах. К тому же «Балтика» подхватила эту эмоциональную волну, идущую от заполненных трибун, и забила абсолютно заслуженный гол. После этого игра перетекла в серию пенальти, в которой Игорь Лещук сделал свою работу, и мы одержали победу в столь непростом матче.

Мы держали в уме, что кубковая встреча может закончиться одиннадцатиметровыми ударами, и предварительно составили список игроков, которые могут подойти к мячу в такой ответственный момент. Перед пробитием пенальти мы собрались, я спросил у ребят, готовы ли они, и потом мы определили, кто в каком порядке будет бить. Все они проявили свои лучшие качества, и мы заслуженно пробились дальше», — цитирует тренера пресс-служба клуба.