Сандро Шварц заявил, что «Балтика» забила абсолютно заслуженный гол

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в матче с «Балтикой» в рамках 1/4 финала Кубка России.
«Я бы не сказал, что таймы сильно отличались. Во второй половине мы допустили достаточно много простых ошибок, нам не хватало точности в передачах. К тому же «Балтика» подхватила эту эмоциональную волну, идущую от заполненных трибун, и забила абсолютно заслуженный гол. После этого игра перетекла в серию пенальти, в которой Игорь Лещук сделал свою работу, и мы одержали победу в столь непростом матче.
Мы держали в уме, что кубковая встреча может закончиться одиннадцатиметровыми ударами, и предварительно составили список игроков, которые могут подойти к мячу в такой ответственный момент. Перед пробитием пенальти мы собрались, я спросил у ребят, готовы ли они, и потом мы определили, кто в каком порядке будет бить. Все они проявили свои лучшие качества, и мы заслуженно пробились дальше», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
- 20 апреля 2022
-
00:26
-
00:26
-
00:18
-
00:08
-
00:00
- 19 апреля 2022
-
23:54
-
23:40
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
23:04
-
22:56
-
22:35
-
22:29
-
22:24
-
22:15
-
22:08
-
22:07
-
22:00
-
21:46
-
21:36
-
21:27
-
21:24
-
21:11
-
20:57
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:19
-
20:11
-
20:06
-
19:45