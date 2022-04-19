Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сандро Шварц заявил, что «Балтика» забила абсолютно заслуженный гол

Сандро Шварц заявил, что «Балтика» забила абсолютно заслуженный гол
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в матче с «Балтикой» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Я бы не сказал, что таймы сильно отличались. Во второй половине мы допустили достаточно много простых ошибок, нам не хватало точности в передачах. К тому же «Балтика» подхватила эту эмоциональную волну, идущую от заполненных трибун, и забила абсолютно заслуженный гол. После этого игра перетекла в серию пенальти, в которой Игорь Лещук сделал свою работу, и мы одержали победу в столь непростом матче.

Мы держали в уме, что кубковая встреча может закончиться одиннадцатиметровыми ударами, и предварительно составили список игроков, которые могут подойти к мячу в такой ответственный момент. Перед пробитием пенальти мы собрались, я спросил у ребят, готовы ли они, и потом мы определили, кто в каком порядке будет бить. Все они проявили свои лучшие качества, и мы заслуженно пробились дальше», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022