Юлиан Нагельсман сообщил руководству «Баварии», какие позиции хочет усилить летом

Стало известно, какие позиции хочет усилить главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман, сообщает Sport Bild.



По информации источника, Нагельсман сообщил руководству немецкого клуба, что в летнее трансферное окно рассчитывает на приобретение правого защитника, центрального полузащитника, который силён в индивидуальных единоборствах, а также атакующего игрока, который сможет создать конкуренцию для нынешних футболистов атаки «Баварии».



Мюнхенская «Бавария» в 30 матчах набрала 72 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 23 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

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