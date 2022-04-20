Юлиан Нагельсман сообщил руководству «Баварии», какие позиции хочет усилить летом
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Стало известно, какие позиции хочет усилить главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман, сообщает Sport Bild.
По информации источника, Нагельсман сообщил руководству немецкого клуба, что в летнее трансферное окно рассчитывает на приобретение правого защитника, центрального полузащитника, который силён в индивидуальных единоборствах, а также атакующего игрока, который сможет создать конкуренцию для нынешних футболистов атаки «Баварии».
Мюнхенская «Бавария» в 30 матчах набрала 72 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 23 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.
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