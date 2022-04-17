Роберт Левандовски недоволен работой тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана

Нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского не устраивают методы работы и тактика на матчи, которую выбирает главный тренер Юлиан Нагельсман. Об этом сообщает Sport1.
По информации журналиста Керри Хау, в команде против идей тренера выступают два ведущих футболиста. Один из них – Левандовски.
Сообщается, что польский форвард постоянно критикует тактику, которую выбирает Нагельсман, а также сложные задания на тренировках, которые он даёт.
«Бавария» в сезоне-2021/2022 продолжает возглавлять таблицу немецкой Бундеслиги, набрав 69 очков. В Лиге чемпионов УЕФА мюнхенский клуб выбыл на стадии 1/4 финала, проиграв испанскому «Вильярреалу» по сумме двух матчей со счётом 1:2. Единственный гол «Баварии» забил Левандовски.
В текущем сезоне 33-летний польский нападающий забил 47 голов в 41 матче за «Баварию».
- 17 апреля 2022
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