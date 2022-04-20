В УЕФА отказались объяснять причины непопадания Пустовойтой в список судей женского Евро
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Пресс-служба УЕФА не стала комментировать непопадание российской судьи Анастасии Пустовойтовой в список арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата Европы 2022 года среди женских сборных.
«Мы не можем комментировать решения судейского комитета», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе УЕФА.
Напомним, 41-летняя российская рефери не была включена в список арбитров, которые обслужат игры европейского первенства. В список арбитров была включена украинка Екатерина Монзуль. Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Чемпионат Европы по футболу среди женских команд пройдёт в Англии с 6 по 31 июля 2022 года.
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