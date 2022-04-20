Роман Шаронов объяснил, за счёт чего «Енисей» обыграл «Рубин» в Кубке России

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России с «Енисеем» (1:3).
«Отметил бы команду «Енисей». Я не так близко знаком с тренером, но мы немного общались. Вадим Гаранин работал в Туле, а я в это время — в молодёжке «Рубина». Он уже тогда играл в тот футбол, который сегодня демонстрирует «Енисей». Очень рад, что он не отошёл от своего стиля.
Сегодня была видна именно командная игра. Это касается всех аспектов: даже как футболисты «Енисея» взаимодействовали между собой на поле при позиционных атаках и при переходах после потери мяча. Важно отметить прессинг, который был использован не так часто, но команда знала, как с ним играть. Команда «Енисей» оставила приятное впечатление. Да и голы были очень качественные», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 20 апреля 2022
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