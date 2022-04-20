Р. Билялетдинов ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Рубин» вместо Слуцкого

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, готов ли он заменить Леонида Слуцкого на посту наставника клуба.



«В данной ситуации неэтично рассуждать, готов ли я спасти «Рубин». Но могу сказать, что, конечно, рассмотрю такое предложение, если оно будет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Команда Леонида Слуцкого не может победить полтора месяца. Общий счёт последних шести игр казанского клуба – 6:16.



Последний раз «Рубин» побеждал 7 марта. Тогда подопечные Слуцкого на выезде сумели одолеть грозненский «Ахмат» – 2:1. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» после 25 матчей располагается на 12-м месте. В следующем туре казанский клуб примет у себя дома тульский «Арсенал» 24 апреля.

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