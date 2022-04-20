Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Р. Билялетдинов ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Рубин» вместо Слуцкого

Р. Билялетдинов ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Рубин» вместо Слуцкого
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, готов ли он заменить Леонида Слуцкого на посту наставника клуба.

«В данной ситуации неэтично рассуждать, готов ли я спасти «Рубин». Но могу сказать, что, конечно, рассмотрю такое предложение, если оно будет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Команда Леонида Слуцкого не может победить полтора месяца. Общий счёт последних шести игр казанского клуба – 6:16.

Последний раз «Рубин» побеждал 7 марта. Тогда подопечные Слуцкого на выезде сумели одолеть грозненский «Ахмат» – 2:1. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» после 25 матчей располагается на 12-м месте. В следующем туре казанский клуб примет у себя дома тульский «Арсенал» 24 апреля.

Новость по теме
«Рубин» потерпел пять поражений в шести матчах и не может победить полтора месяца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022