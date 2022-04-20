«Рубин» потерпел пять поражений в шести матчах и не может победить полтора месяца

Сегодня, 20 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка России между «Енисеем» (Красноярск) и «Рубином» (Казань). Встреча завершилась победой красноярской команды со счётом 3:1. Казанский клуб выбыл из розыгрыша Кубка России. Для «Рубина» это поражение стало пятым в шести последних играх во всех турнирах.

Команда Леонида Слуцкого не может победить полтора месяца. Общий счёт последних шести игр казанского клуба – 6:16.

Последний раз «Рубин» побеждал 7 марта. Тогда подопечные Слуцкого на выезде сумели одолеть грозненский «Ахмат» – 2:1. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» после 25 матчей располагается на 12-м месте. В следующем туре казанский клуб примет у себя дома тульский «Арсенал» 24 апреля.