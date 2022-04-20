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«Такое дерьмо иногда случается». Круговой, не забивший пенальти, извинился перед фанатами

«Такое дерьмо иногда случается». Круговой, не забивший пенальти, извинился перед фанатами
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Защитник «Зенита» Данил Круговой, не реализовавший пенальти в послематчевой серии в рамках 1/4 финала Кубка России с «Аланией», извинился перед болельщиками.

«Уважаемые болельщики! Хочу извиниться перед каждым из вас. Увы, но такое дерьмо иногда случается. Спасибо каждому за поддержку. В следующем году сделаем всё, чтобы реабилитироваться за осечку в этом розыгрыше кубка», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Зенит».

В 1/8 финала Кубка России «Алания» обыграла тульский «Арсенал» со счётом 1:0, а «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

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