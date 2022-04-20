Головин забил гол в игре Лиги 1 с «Ниццей», оформив 3-е результативное действие в 3 матчах

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Луи II» в Фонвьее в рамках 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Монако» принимает «Ниццу». К перерыву хозяева ведут со счётом 1:0.
Единственный гол забил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Хавбек отличился в добавленное к первому тайму время.
Отметим, что это третье результативное действие россиянина в последних трёх матчах Лиги 1. До этого футболист отдал по голевой передаче в матче с «Труа» и с «Ренном».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Головин сыграл в 21 матче, в котором забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, «Монако» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ницца» с 54 очками располагается на четвёртой строчке в таблице. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (74). Действующий чемпион Франции — «Лилль».
- 20 апреля 2022
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