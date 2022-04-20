Алексей Березуцкий: первый тайм со «Спартаком» — худший для ЦСКА в этом сезоне

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Первый тайм нам и близко нельзя занести в актив. Играли очень плохо. Это худший первый тайм в этом сезоне. Понятно, что надо было отыгрываться в меньшинстве. Но во втором тайме игра понравилась больше. Понятно, что тяжело действовать физически в меньшинстве», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Единственный гол в матче был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. В добавленное к первому тайму время вторую жёлтую карточку получил хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен.



«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.