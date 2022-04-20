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«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
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Сегодня, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 сыграли ЦСКА и «Спартак». Победу одержали красно-белые – 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. В добавленное к первому тайму время вторую жёлтую карточку получил хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогали ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

Таким образом, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

Кубок России. 1/4 финала
20 апреля 2022, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Бакаев – 21' (пен)
Удаления: Гбамен – 45+2' / нет
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