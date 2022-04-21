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Ваноли передразнивал Языджи, Жиго заводил трибуну, Джикия орал на Бакаева. Фото дерби

Ваноли передразнивал Языджи, Жиго заводил трибуну, Джикия орал на Бакаева. Фото дерби
Паоло Ваноли и Самуэль Жиго
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20 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 сыграли ЦСКА и «Спартак». Победу одержали красно-белые – 1:0.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему армейцы проиграли «Спартаку» в матче 1/4 финала Кубка России (0:1).

«Мы совершили много ошибок в простых ситуациях. Неправильно принимали решения, торопились. Всё это основной фактор. Акинфеев сохранял нас в игре. Это факт. Мы знаем его уровень. Во втором тайме надо было рисковать, забивать гол. Было очевидно, что у соперника проходили бы быстрые атаки. Это было неизбежно. Акинфеев провёл великолепную игру», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Дмитрия Голубовича.

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