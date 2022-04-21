Атлетико потерял шансы на титул Ла Лиги

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико Мадрид» принимал «Гранаду». Команды сыграли вничью, счёт – 0:0. «Атлетико» потерял математические шансы на победу в национальном чемпионате после того, как мадридский Реал" (3:1) одержал верх над «Осасуной».

«Королевский клуб» после 33-х матчей набрал 78 очков. «Атлетико» же, сыграв вничью с «Гранадой» в 33-м туре, набрал 61 балл. Команда Диего Симеоне лишилась шансов защитить титул чемпиона Испании за 5 туров до конца сезона. «Барселона» имеет на своем счету 60 баллов, однако также у нее и 2 игры в запасе.

Напомним, «Атлетико» является действующим чемпионом Испании.