Симеоне: игроки «Атлетико» устали, это не оправдание, а реальность

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Гранадой» (0:0) в рамках 33-го тура чемпионата Испании.
«Нам нужно создавать больше моментов и быть настойчивее в их реализации. Они очень хорошо защищались. Мы пытались забить, но не смогли этого сделать. Позади серия трудных матчей, «Мальорка», Манчестер Сити», «Эспаньол». Игроки устали, это не оправдание, а реальность. Нам осталось провести пять сложных матчей в чемпионате. У кого осталось больше сил, тот и попадёт в Лигу чемпионов», — цитирует Симеоне AS.
После 33 матчей «Атлетико» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 61 очко. «Гранада» находится на 18-й позиции. В активе команды 30 баллов.
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