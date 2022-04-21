В Российской Премьер-Лиге могут прекратить использование системы VAR
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Существует большая вероятность, что в ближайшем будущем может прекратиться сотрудничество между Hawk-Eye Innovations Ltd и Российским футбольным союзом, сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, тогда придётся искать нового провайдера технологии VAR или закрывать на время весь проект в российском футболе.
Hawk-Eye Innovations Ltd — это британская компания, основанная японской Sony. Она считается ведущим провайдером в мировом футболе и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования. Эта компания разрабатывает для ФИФА полуавтоматическую систему определения положения «вне игры», которая уже тестируется на разных турнирах.
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