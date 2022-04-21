Бийол: был уверен, что пенальти на мне в игре со «Спартаком» не назначат

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России (1:0).

«Тяжело на душе после вчерашнего матча. Долго не мог уснуть, анализировал случившееся. Очень жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков. Рассчитывали успешно выступить в Кубке России, дойти до финала. Увы, не удалось.

После паузы на матчи сборных всё действительно изменилось, к большому сожалению, далеко не в лучшую сторону. Всё началось со злополучного матча с «Уралом». В этот период нам очень недостаёт позитива. Понимаем, что вернуть его сможем, только когда вновь начнём побеждать.

Я был абсолютно уверен, что пенальти не назначат. В том моменте мяч сначала попал мне в тело и только после этого отскочил в руку. Насколько понимаю, в такой ситуации нарушение не фиксируется. Когда судьи приезжали к нам и рассказывали о правилах, они объясняли именно так. Был очень удивлён и расстроен, когда нашу команду наказали 11-метровым ударом. Понять, почему судьи принимают те или иные решения, порой невозможно», — цитирует игрока Bobsoccer.