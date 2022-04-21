Бийол: был уверен, что пенальти на мне в игре со «Спартаком» не назначат

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России (1:0).
«Тяжело на душе после вчерашнего матча. Долго не мог уснуть, анализировал случившееся. Очень жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков. Рассчитывали успешно выступить в Кубке России, дойти до финала. Увы, не удалось.
После паузы на матчи сборных всё действительно изменилось, к большому сожалению, далеко не в лучшую сторону. Всё началось со злополучного матча с «Уралом». В этот период нам очень недостаёт позитива. Понимаем, что вернуть его сможем, только когда вновь начнём побеждать.
Я был абсолютно уверен, что пенальти не назначат. В том моменте мяч сначала попал мне в тело и только после этого отскочил в руку. Насколько понимаю, в такой ситуации нарушение не фиксируется. Когда судьи приезжали к нам и рассказывали о правилах, они объясняли именно так. Был очень удивлён и расстроен, когда нашу команду наказали 11-метровым ударом. Понять, почему судьи принимают те или иные решения, порой невозможно», — цитирует игрока Bobsoccer.
- 21 апреля 2022
-
19:01
-
18:51
-
18:38
-
18:32
-
18:28
-
18:22
-
18:12
-
18:12
-
18:00
-
17:59
-
17:38
-
17:35
-
17:34
-
17:21
-
17:20
-
17:05
-
17:04
-
16:58
-
16:53
-
16:52
-
16:46
-
16:39
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:23
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:01
-
15:57
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:37