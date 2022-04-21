Булыкин: всё равно, кто будет судить в РПЛ: женщина или мужчина. Главное — меньше ошибок

Российский специалист Дмитрий Булыкин оценил идею супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой привлекать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Мне всё равно, кто. Главное, чтобы это были квалифицированные специалисты, которые будут судить и делать как можно меньше ошибок, поэтому, кто это это будет: мужчина или женщина — вопрос второстепенный. Главное, чтобы болельщикам и футболистам всё нравилось», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 41-летняя российская рефери Анастасия Пустовойтова не была включена в список арбитров, которые обслужат игры европейского первенства. При этом в список арбитров включили украинку Екатерину Монзуль. Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).