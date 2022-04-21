В «Химках» отреагировали на новость, что штаб Черевченко подал жалобу на клуб в РФС

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость, что штаб бывшего тренера красно-чёрных Игоря Черевченко подал жалобу на клуб в РФС.

«Пока ничего не слышал об этой жалобе. В любом случае нарушено несущественно, и в ближайшее время будет погашено. Чисто техническая вещь, поэтому ничего серьёзного. Мы с Игорем Геннадьевичем в хороших отношениях. Незначительная просрочка, в ближайшее время всё выплатим: мы свои обязательства всегда исполняем», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.