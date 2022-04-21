Черевченко объяснил, почему он и его штаб подали жалобу на «Химки» в РФС
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко объяснил, почему он и его штаб подали жалобу на клуб в Российский Футбольный Союз (РФС).
«Не я один подал жалобу, а весь тренерский штаб. Почему подали? Сроки давно вышли. Мы договаривались, что погашение будет до 15 марта. Мы ждали почти два месяца», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба. «Химки» с 25 очками идут на 13-й позиции в Российской Премьер-лиге. Лидером соревнований является «Зенит» (55).
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