Василий Уткин: зимой «Спартак» сделал неплохие приобретения

Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о результате матча между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России (1:0).

«Я должен сказать, что в игре с ЦСКА «Спартак» меня приятно удивил. Не из-за выдающейся игры — игра была довольно сумбурной. Потому что мне показалось, что зимой «Спартак» сделал неплохие приобретения. Предыдущие игры были более сумбурными, чем матч с ЦСКА. Я говорил накануне матча, что у «Спартака» хорошие шансы пройти ЦСКА. Для «Спартака» это был шанс спасения сезона, а ЦСКА явно сейчас находится на спаде.

Как бы то ни было, приобретения «Спартака», в частности Мартинс и Шамар Николсон, начинают формировать некую ось, а это очень важно. Если это действительно входит в замысел, а не просто в конкретный фрагмент, то это следствие некоторого разума», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.