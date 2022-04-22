Онопко: уверен, сборная России была в состоянии пройти поляков

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказался об отстранении национальной команды от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

«Если бы не отлучение, России реально было преодолеть два раунда стыков? Конечно. Да, у Польши сильная сборная, есть явные лидеры. Но у нас тоже хорошая команда. Уверен, что мы были в состоянии пройти поляков и выйти в финал стыков. Я видел переживания ребят после игры в Хорватии, наблюдал за ними в клубах, общался. Все были настроены пробиться на чемпионат мира. Очень жаль, что нас этого шанса лишили.

К сборной Польши никаких претензий нет. Футболисты тут вообще не причём. Не они же принимали решение по России. Ну да, вместо двух матчей сыграли один. Но, как бы то ни было, шведов победили. Какой-то личной неприязни я к ним не испытываю. Те же Шиманьски, Рыбус играют у нас. Нормальные ребята. Сказали бы им играть с Россией — они бы вышли и сыграли», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли санкции в отношении российских клубов и сборных. Их отстранили от выступления в международных турнирах. После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако суд оставил в силе решение, принятое УЕФА.