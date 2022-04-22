Онопко: может, стоит сделать турнир по типу Кубка Содружества, если будем без еврокубков

52-летний российский специалист Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России и «Ростове», поделился мнением о возможном создании нового турнира, если клубы будут отстранены от еврокубков.



«Если останемся без еврокубков и матчей сборных, возможно, стоит организовать какой-то дополнительный турнир по типу Кубка Содружества или Кубка Матч-Премьер, чтобы увеличить количество матчей. Не вижу в этом проблемы. В вопросе расширения РПЛ тоже нужно исходить из интересов футбола, чтобы спортивная составляющая не страдала. Сейчас и вверху, и внизу таблицы идёт борьба. А представьте, объявят, что лига расширяется и никто не вылетает — останутся стимулы у аутсайдеров бороться? А дополнительный турнир летом устроить — почему нет? Тем более Австрия, Швейцария, Германия сейчас закрыты, и готовиться к новому сезону, скорее всего, будем в России», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.