В «Спартаке» заявили, что NIke останется техническим спонсором команды в следующем сезоне
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Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов рассказал о продолжении сотрудничества с Nike.
«Nike на текущий момент является нашим техническим спонсором. Сейчас не ведётся никаких переговоров о его смене.
Ищем варианты доставки уже изготовленных комплектов ретро- и юбилейной формы, которые были подготовлены под год 100-летия. Также согласованы комплекты формы на сезон-2023/2024, которые были произведены с учётом традиций клуба и новых идей», — сказал Махмутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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