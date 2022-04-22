Мостовой: с момента появления немцев у «Локо» всё не так. Хочу, чтобы «Нижний» взял очки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу, в котором сыграют «Локомотив» и «Нижний Новгород».



«Сейчас у многих команд мотивация запредельная, а у «Локомотива» вообще ничего нет. Тяжело спрогнозировать, кто и как у них выйдет. С момента появления непонятных для всех немцев там всё пошло не так. Хотелось бы, чтобы «Нижний Новгород» набрал очки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Встреча «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится в субботу, 23 апреля, в 16:30 мск. «Локомотив» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» (28) – на 11-й позиции.

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