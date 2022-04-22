Мележиков рассказал об отправлении «Спартака» на матч с «Ростовом» на поезде

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал об отправлении красно-белых на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Лука Каттани в соседнем купе едет. Взял ли курочку? Сейчас в поезде возьмём. Я не отвык от поезда, это моё любимое. Вы даже не представляете, сколько у меня запоминающихся поездок на поезде. Когда в армии служил, знаете, сколько было?», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В эти минуты «Спартак» уезжает с вокзала на матч с ростовчанами. «Ростов» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).