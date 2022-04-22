«ПСЖ» предлагает Рюдигеру самую большую зарплату, «Реал» — самую маленькую

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может стать игроком «ПСЖ» или «Реала». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, сейчас на немца претендуют три клуба: «Ювентус», «Реал» и «ПСЖ», при этом лондонцы хотят сохранить игрока обороны. Отмечается, что парижане предлагают футболисту самую большую зарплату, а «Реал» – самую маленькую, при этом сам игрок хочет перейти в стан туринцев.

Ранее стало известно, что испанский клуб изучает возможность заключения контракта с Рюдигером в летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «Реала» готово обсудить возможный переход с представителями Рюдигера, если 29-летний немецкий футболист значительно снизит свои финансовые требования. Сам Рюдигер заинтересован в трансфере в мадридский «Реал».



Напомним, Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии.

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