«Реал» планирует продлить контракты с тремя футболистами

Мадридский «Реал» готовит новые соглашения для трёх футболистов команды. Речь идёт о защитнике Эдере Милитао, полузащитнике Луке Модриче и нападающем Винисиусе Жуниоре. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По сведениям источника, мадридский клуб уже приготовил новое предложение по контракту для бразильского защитника. Ранее сообщалось, что клуб уже предложил новые контракты Модричу и Винисиусу.



Мадридский «Реал» с 78 очками в 33 матчах занимает в турнирной таблице чемпионата Испании первое место. На втором месте расположилась «Барселона», у которой 63 очка и игра в запасе.

Видеообзор. «Реал» обыграл «Осасуну» в матче 33-го тура испанской Ла Лиги:

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