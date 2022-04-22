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«Реал» планирует продлить контракты с тремя футболистами

«Реал» планирует продлить контракты с тремя футболистами
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Мадридский «Реал» готовит новые соглашения для трёх футболистов команды. Речь идёт о защитнике Эдере Милитао, полузащитнике Луке Модриче и нападающем Винисиусе Жуниоре. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По сведениям источника, мадридский клуб уже приготовил новое предложение по контракту для бразильского защитника. Ранее сообщалось, что клуб уже предложил новые контракты Модричу и Винисиусу.

Мадридский «Реал» с 78 очками в 33 матчах занимает в турнирной таблице чемпионата Испании первое место. На втором месте расположилась «Барселона», у которой 63 очка и игра в запасе.

Видеообзор. «Реал» обыграл «Осасуну» в матче 33-го тура испанской Ла Лиги:

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