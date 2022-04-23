Зелимхан Бакаев — о Кубке России: без разницы, с кем играть в финале, главное — туда выйти

Нападающий «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал итоги жеребьёвки полуфинала Кубка России для московской команды.

«Жеребьевкой Кубка доволен. Без разницы, с кем играть в финале, главное — туда выйти», — приводит слова Бакаева Sport24.

В полуфинале турнира подопечные Паоло Ваноли сыграют с «Енисеем». В другом матче «Динамо» встретится с «Аланией». Напомним, «Енисей» и «Алания» выступают в Футбольной национальной лиге.

Гол 25-летнего Бакаева с пенальти принёс «Спартаку» победу над ЦСКА в четвертьфинале турнира. Всего в нынешнем сезоне на счету футболиста сборной России 30 проведенных матчей во всех турнирах, два забитых гола и шесть результативных передач.



Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце сезона.