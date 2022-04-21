«Вот ответочка». Зачем Бакаев и Ваноли одинаково отпраздновали победу над ЦСКА?

«Спартак» победил ЦСКА в горячем дерби в Кубке России, а едва ли не самой интересной деталью этого матча стала история с празднованием гола Зелимхана Бакаева. Забив с пенальти, вингер красно-белых приложил руку к уху. Более того, по окончании игры его жест повторил главный тренер победителей Паоло Ваноли.
Паоло Ваноли
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
В чём смысл жеста Бакаева и Ваноли?
Оказалось, что это не импровизация спартаковцев, а ответочка турецкому легионеру ЦСКА Юсуфу Языджи. Ваноли объяснил на пресс-конференции:
«Моё празднование с ушами около рук? Ровно так же праздновал Языджи на нашем стадионе, когда забил нам. Я всё помню. Ничего личного».
Итальянец вспомнил первое для себя и для Языджи дерби в России, состоявшееся 26 февраля. Тогда ЦСКА переиграл «Спартак» в чемпионате на его поле со счётом 2:0. Юсуф забил первый, победный гол, блестяще исполнив штрафной. В тот день турок вообще впервые карьере поразил ворота прямым ударом со штрафного. На радостях Языджи слегка спровоцировал трибуны – приложил руку к уху.
Бакаев тоже прокомментировал свой жест после забитого в ворота Игоря Акинфеева с пенальти. Зелимхан назвал себя «злопамятным» игроком.
«В прошлой игре такой же момент был у них, вот ответочка Языджи. У нас дома они это делали. В этом смысле я злопамятный».
Более детально раскрыл эту историю капитан «Спартака» Георгий Джикия. Центральный защитник признался, что перед дерби главный тренер напомнил игрокам о жесте Языджи. Короткий эпизод из февральского матча стал дополнительной мотивацией для спартаковцев в Кубке России.
«Ваноли показал момент с празднованием гола Языджи на нашем стадионе, и Зелимхан сегодня так же показал, когда забил. Наверное, это не оскорбительное празднование, но дело каждого, как праздновать. Кто-то ухо показывает, а кто-то другие части тела. Такое бывает», – сказал Джикия.
«Спартак» взял реванш у ЦСКА за февральское поражение и продолжает (в отличие от армейцев) борьбу за трофей в этом сезоне. А Ваноли и Бакаеву удалась маленькая личная месть. Языджи после рекордного по результативности старта в России второй матч подряд завершает без голов или голевых передач.
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