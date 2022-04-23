«Интер» — «Рома»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 23 апреля, состоится матч «Интер» — «Рома». Встреча 34-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Рома».



Миланский «Интер» набрал 69 очков в 32 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (58) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (71). Действующий чемпион страны — миланский «Интер». Ранее «Интер» вышел в финал Кубка Италии.



В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 миланский «Интер» на выезде сыграет с «Удинезе», а «Рома» проведёт встречу с «Болоньей».