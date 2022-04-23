Наумов: нравится, как работает Кержаков в «Нижнем», — они могут доставить «Локо» трудности

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».

«У «Локомотива» нет запаса прочности, но, судя по прошлому матчу с «Сочи», команда играла на азарте, выглядела очень вдохновенно. Думаю, сегодня у «Локомотива» не должно быть особых проблем и он выиграет.



Сейчас ребята вроде раскрепостились, всё равно терять уже нечего. Ничего особенного в этом сезоне мы уже не добьёмся. Если только «Локомотив» прыгнет с шестого места на четвёртое, но не более того. Сейчас над железнодорожниками не довлеет результат: появляется молодёжь, раскрепощённость в игре, кураж, азарт и каждый хочет себя показать. Сегодня «Локомотив» должен выиграть.



У «Нижнего Новгорода» всё наоборот: положение такое, что в каждой игре нужно биться за каждое очко. «Нижний», безусловно, будет огрызаться, постарается построить игру на контратаках. Они могут доставить «Локомотиву» трудности. Мне нравится, как работает Саша Кержаков в «Нижнем Новгороде». Видно, что у них хорошая атмосфера в команде, Саша поскрёб по сусекам, собрал и сделал неплохую команду», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матч 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 23 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.