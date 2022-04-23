Алексей Стукалов: «Урал» выглядел предпочтительнее в матче с «Уфой»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уралом» (1:2).



«Пропустили два обидных мяча, но ребята не бросили играть, бились до конца. В конце матча сумели забить гол, впоследствии имели ещё отличный момент, чтобы сравнять счёт. Но если обобщить, то можно сказать, что «Урал» сегодня выглядел предпочтительнее.



Тот или иной игрок в тренировочном процессе выглядит хорошо, а сегодня сыграл ниже своих возможностей. В первом тайме у нас выпало несколько человек, отсюда и ошибки. Я бы не сказал, что это отсутствие мастерства, скорее — вопрос психологии. Реализуй Ортис момент на 2-й минуте, возможно, по-другому пошла бы игра.



Урунов готов играть 45-60 минут, сегодня он своей активностью создавал моменты и давление, именно то, что мы от него и просили», — приводит слова Стукалова пресс-служба «Уфы».

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